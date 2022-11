Het project 'Wonen in Forza!' was het sluitstuk van de wijk en telt 45 eengezinswoningen en 15 appartementen. Daarmee staat de teller van Hogekwartier op 820 nieuwbouwwoningen die de nood op de Amersfoortse woningmarkt moeten verzachten .

Met de ontwikkeling van het Hogekwartier is in 2006 begonnen. Het plan maakt deel uit van Amersfoort Vernieuwt, een langjarig project van de gemeente en woningcorporatie de Alliantie die is bedoeld om oude stadsbuurten een nieuw aanzien te geven. Blikvangers zijn de twee 'toegangspoorten' tot de stad.