Forse keldering Amersfoort op wc-ranglijst zet politiek aan tot actie

Ivo Thonon van de Maag Lever Darm Stichting, een van de dertig organisaties uit De Toiletalliantie, denkt dat Amersfoort in drie jaar tijd voorbij is gestreefd door gemeenten die harder hun best hebben gedaan alle beschikbare toiletten in de HogeNood-app te krijgen. "Of er zijn openbare toiletten uit de app verdwenen of de toiletten die er zijn, zitten op minder goede locaties", zo stelde hij maandag in het AD.