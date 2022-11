Bolsius heeft hulp nodig: wie wordt de allereerste kinderburgemeester van Amersfoort?

Raadslid Youssef El-Messaoudi (GroenLinks) maakte zich er samen met Amersfoort2014 en de ChristenUnie hard voor dat er in Amersfoort een kinderburgemeester komt en diende daarom in de vorige raadsperiode een motie in. "Samen met de kinderwijkraden die er in de stad al zijn, kan de kinderburgemeester opkomen voor de belangen van kinderen en praten met de gemeente over onderwerpen die voor kinderen belangrijk zijn."