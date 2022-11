Man valt in gracht in centrum van Amersfoort

Een man is zondagochtend te water geraakt in Amersfoort. Dat gebeurde aan de Zuidsingel in het centrum van de stad.

Het ongeluk gebeurde iets voor 7.00 uur. Toegesnelde agenten wisten de man met behulp van een ladder en een stuk touw op het droge te krijgen, waarna hij werd ingewikkeld met een warmtedeken. De opgeroepen brandweer werd afgebeld. Wel kwam er een ambulance ter plaatse. Het slachtoffer werd direct in het warme voertuig ondergebracht en is na controle naar het ziekenhuis gebracht. En ook Bunschoten raakte iemand te water. Een vrouw kwam zaterdagavond rond 23.00 uur in het water terecht, vlakbij Sportpark de Vinken aan de Kronkels. De opgeroepen politie moest enige tijd zoeken naar de locatie van het incident. Bij aankomst bleek de vrouw al uit het water te zijn. Ze werd aan de waterkant aangetroffen. Ze is door agenten naar huis gebracht. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

