Meerdere brandweereenheden rukken uit vanwege flatbrand in Amersfoort, vuur snel onder controle

Meerdere brandweereenheden rukten zondag aan het einde van de middag uit vanwege een brand in een flat aan de Ariaweg in Amersfoort. Wat er precies in brand stond onbekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

De brandweer schaalde uit voorzorg direct op naar 'middelbrand' omdat het een onduidelijke melding betrof. Meerdere eenheden kwamen ter plaatste om het vuur te doven en de woning te ontruimen en ook een ambulance werd opgeroepen. De brand was snel onder controle. Wat de brand precies veroorzaakt heeft is niet duidelijk. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

