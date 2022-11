Flinke rookontwikkeling door brand in schoorsteen in Amersfoort

In een schoorsteen van een woning aan de Gounodstraat in Amersfoort is zondag aan het einde van de ochtend brand ontstaan. Bij de brand kwam veel rook vrij.

De brandweer werd rond 11.50 uur opgeroepen vanwege de brand. Bij aankomst haalden brandweerlieden de smeulende resten uit de openhaard. Ook moesten ze met een ladderwagen het dak op om de schoorsteen te ragen. Bij de brand raakte niemand gewond. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

