Kortsluiting in stekkerdoos veroorzaakt brand in woning in Barneveld

In een woning aan de Koterweg in Barneveld is zaterdagavond korte tijd brand geweest. Een vrouw en een aantal kinderen moesten worden nagekeken door het opgeroepen ambulancepersoneel, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

De brand ontstond door kortsluiting in een stekkerdoos op zolder. In de woning waren op dat moment meerdere mensen, onder wie kinderen, aanwezig vanwege een verjaardag. Eén van de aanwezigen wist het brandje te blussen met een brandblusser. Wel moest de brandweer ter plaatse komen om een nacontrole uit te voeren. De schade aan de woning is aanzienlijk. Een deel van het dak is flink zwart geblakerd. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

