Chaos en onveiligheid op het Neptunusplein in Amersfoort: gemeente zet verkeersregelaars in

De pilot begon vrijdag 18 november en eindigt op zaterdag 24 december, de dag voor Kerstmis. De verkeersregelaars worden ingezet op vrijdag, zaterdag en zondag, want juist in het weekend is het ontzettend druk en chaotisch op het Neptunusplein. Oppositiepartij Denk vermoedt dat de inzet van verkeersregelaars kan bijdragen aan het bestrijden van een groot deel van de problemen op het plein.

Voor de lange termijn is er een plan om het Neptunusplein voor 8,5 ton opnieuw in te richten. De gemeenteraad stemde onlangs in met een voorstel van Denk over de dekking van het bedrag. De bedoeling van de herinrichting is om de verkeerschaos te bestrijden, maar het plein ook groener en leefbaarder te maken. Nu spelen er nog veel problemen met verkeer, parkeren, zwerfafval en het achterlaten van winkelkarren.