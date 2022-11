Brand in container zorgt voor flinke schade in Amersfoort

Een brand in een container aan de Grote Haag in Amersfoort heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag voor veel schade gezorgd. Bij de brand vielen geen gewonden. Dat meldt de Veiligheidsregio Utrecht.

Onder een overkapping van Lifestyle Salon Lilou was brand ontstaan in een container. De brand was zeer heftig en veroorzaakte veel schade. De brandweer kon overslag naar de schoonheidsalon voorkomen en wist het vuur snel te blussen. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen