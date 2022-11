Gemeente door het stof tegenover Nijkerk over huisjes voor overlastgevers

Het plan om zogenoemde 'prikkelarme' huisjes neer te zetten voor mensen die nu veel overlast veroorzaken in woonwijken, leidt al ruim twee maanden tot veel commotie. De afgelopen tijd heeft Amersfoort alle vragen van bezorgde bewoners en organisaties geïnventariseerd. Het kan nog even duren voordat mensen antwoord krijgen. Waarschijnlijk gebeurt dit pas in januari 2023. 'Wij vinden zorgvuldigheid en volledigheid belangrijker dan snelheid', schrijft het stadsbestuur in een brief aan de gemeenteraad.

Het gemeentebestuur van Nijkerk en het Amersfoortse stadsbestuur hebben deze week ook gesproken over de gebrekkige communicatie rondom de Skaeve Huses. Nijkerk voelde zich overvallen door het plan bij de gemeentegrens. Ook waren inwoners van Nijkerk geïnformeerd zonder dat de gemeente op de hoogte was. 'Wij betreuren dat Amersfoort het project in het geheim heeft voorbereid', aldus het Nijkerkse gemeentebestuur.

Er is afgesproken om in de toekomst dit soort gevoelige zaken anders aan te pakken. 'In een constructieve sfeer is met elkaar geconcludeerd dat het beter was geweest om over en weer elkaar eerder te betrekken. Afgesproken is om elkaar in het vervolg eerder te betrekken rondom ontwikkelingen die consequenties hebben voor beide gemeenten. Dit geldt voor Skaeve Huse en ook voor andere dossiers die in de toekomst spelen.'