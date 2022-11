Gemeente komt met nieuw middel in strijd tegen wildplassers en overlastgevers

Wat er ook is geprobeerd, de gemeente slaagt er maar niet in de grote overlast in de binnenstad een halt toe te roepen. Fietsen staan overal en nergens, grote plakkaten van braaksel liggen op meerdere plekken en soms ligt er zelfs een vers gedraaide drol .

Mede daarom is er een artikel opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van Amersfoort, die het voor de politie mogelijk maakt om verblijfontzeggingen op te leggen. Krijg je zo'n ontzegging bij het uitgaan, dan moet je per direct de binnenstad verlaten en ben je dat weekend daarop ook niet welkom. Ga je vaker in de fout, dan wordt de periode verlengd en kan het zelfs een bekeuring opleveren.