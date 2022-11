Aan de vooravond van het vertrek opnieuw Go Sharing-scooter in vlammen op

Sinds het moment dat de felgroene scooters hun intrede deden, worden ze in Amersfoort in brand gezet, kort en klein geslagen of in de sloot geduwd. De deelvervoerder gaf altijd aan daar niet voor te zwichten, maar besloot eerder deze maand toch te vertrekken uit 32 van de 45 gemeenten , waaronder Amersfoort.

Go Sharing noemde het 'huidige systeem' onrendabel. Oorzaak daarvan is het lage gebruik van voertuigen en de grote hoeveelheid schade door vandalisme. Overal in het land, waaronder in probleemstad Amersfoort, weten vandalen en brandstichters de tweewielers te vinden. In de Keistad resulteerde dat alleen dit jaar al in 1630 meldingen over de scooters - een verdubbeling ten opzichte van 2021.