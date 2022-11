Geen stress bij hoge nood: Amersfoort is de toiletvriendelijkste gemeente in de regio

Amersfoort is de toiletvriendelijkste gemeente in de regio. Landelijk is dat Veere. Dat blijkt uit het onderzoek dat vanwege Wereld Toilet Dag op zaterdag 19 november is uitgevoerd.

De Maag Lever Darm Stichting, gevestigd in Amersfoort rangschikt elk jaar alle gemeenten in samenwerking met de HogeNood-app. Deze maakt meer dan 8000 toiletten in Nederland vindbaar.

Woordvoerder Ivo Thonon: "Amersfoort is in de regio nog steeds de toiletvriendelijkste gemeente, maar wel landelijk 29 plaatsen gedaald en hard uit de top-20 gevallen. Zijn rapportcijfer is teruggegaan van een 7 naar een 6,5. Baarn daarentegen is landelijk 28 plekken gestegen en heeft nu de vierde plek in de provincie Utrecht. Wellicht heeft dit te maken met een uitspraak van de gemeenteraad daar die wil dat de gemeente harder trekt aan het aantal toiletten. Ook Leusden is hard gestegen (34 plekken) maar heeft nog veel werk te doen met een 3,9 op haar rapport. Dit was eerder een 3,5."

Score per gemeente

Baarn scoort een 6,4, Soest een 6,3, Eemnes een 6, Nijkerk een 5,7, Bunschoten een 5,4, Barneveld een 4,5. De toiletten worden beoordeeld op het aantal inwoners per toilet, de toegankelijkheid van openbare toiletten, de spreiding over de gemeente, het aantal opengestelde vergeleken met het totale aantal, het beleid van de gemeente en de mogelijkheden om gegevens toe te voegen in de Hoge Nood-app. Amersfoort heeft 42 openbare toiletten op die app staan.

Eén op de drie mensen gehinderd door tekort aan toiletten. "Toiletten zijn niet alleen van belang voor 3,5 miljoen buik- en blaaspatiënten, maar voor ons allemaal", aldus Thonon. "Eén op de drie mensen geeft aan dat het tekort aan toiletten invloed heeft op hun levenskwaliteit. Het beperkt hun bewegingsvrijheid bij onder andere het winkelen, evenementenbezoek en het uitgaan."

De Toiletalliantie pleit er daarom voor dat er in stadscentra en recreatiegebieden als parken om de 500 meter een toilet moet zijn. Thonon: "Dat is nog in lang niet alle gemeenten het geval en daarom blijven we strijden voor voldoende toiletten voor iedereen."