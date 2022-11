Cel- en taakstraffen voor jonge pedojagers uit Leusden

Wie via Snapchat met 'Leonie' een date wist te regelen, bleek in werkelijkheid een afspraak te hebben met een groep pedojagers tussen de 15 en achttien jaar. 'Leonie' ging op een bankje zitten voor de Mixed Hockey Club Leusden en als haar 'prooi' eenmaal naast haar zat volgde een teken, waarop de groep uit de bosjes kwam stormen.

De slachtoffers van de pedojacht werden stevig in elkaar gebeukt, waarna ze hun spullen konden inleveren. Zo werd een 32-jarige man gewelddadig beroofd van zijn horloge, telefoon en pinpas. De jongeren haalden 500 euro euro van zijn rekening. Volgens de officier van justitie zijn er aanwijzingen dat de pedo-jagers vaker toesloegen, maar bleven aangiftes achterwege. Volgens het OM was het pedo-jagen vooral een motief om straatroven te kunnen plegen: 'De slachtoffers is in de schoenen geschoven dat het om pedo-jagen zou gaan'.