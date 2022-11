Snelle route naar het grote Pietenhuis levert onveilige verkeerssituatie op

Oversteken over een 4-baansweg is gewoonweg gevaarlijk, óók als een verkeersregelaar even zijn hand opsteekt om de auto's tegen te houden. Al dagen huppelden kinderen samen met hun ouders over de drukke Amsterdamsestraatweg in Baarn om zo snel mogelijk bij het Pietenhuis (paleis Soestdijk te komen), maar daar heeft de gemeente nu een stokje voor gestoken.

Grote gele borden moeten bezoekers van het logeeradres van Sinterklaas inmiddels wijzen op de veilige manier om vanaf de parkeerplaats naar de overkant van de weg te komen: 'Voetgangers oversteken bij de verkeerslichten, volg de pijlen'. Het is even een ommetje, zeker als de pieten aan het hek van het paleis al in zicht zijn. Maar veiliger is het wel. Verkeersregelaars met fluitje niet genoeg Sinds afgelopen zaterdag staan drie dagen in de week die pieten aan het hek, om nieuwsgierige kinderen te vermaken met pepernoten en kletspraatjes. Maar de onveilige manier waarop bezoekers Paleis Soestdijk bereikten, was de gemeente een doorn in het oog. De eigenaar van het paleis MeyerBergman zorgde weliswaar voor verkeersregelaars met een fluitje, maar echt veilig was het niet. En dus heeft de gemeente ingegrepen. Vanaf de parkeerplaats tegenover het Pietenhuis moet er gelopen worden richting de Vredehofstraat in Soest. Daar is de enige met stoplichten beveiligde oversteekplek voor voetgangers. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

