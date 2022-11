Tekort aan medewerkers kinderopvang blijft groeien: verdubbeling in een jaar

Dat blijkt uit cijfers die het UWV donderdag naar buiten heeft gebracht. Dat het probleem in Amersfoort groot is, was al bekend: SKA, de grootste kinderopvanginstelling van de regio, verscheurde afgelopen zomer het contract van 200 ouders, omdat er geen personeel was om hun kinderen op te vangen. Een geschillencommissie oordeelde dat dat nooit had mogen gebeuren, maar daarmee is het probleem nog lang niet opgelost.