Gemeente Amersfoort komt met oplossing voor wild geparkeerde deelvoertuigen

Dit nieuws kwam kort nadat bekend werd dat Go Sharing haar beruchte deelscooters uit Amersfoort terug ging trekken . Sinds november 2021 zijn er in Amersfoort deelscooters en sinds januari 2022 kwamen daar ook deelfietsen bij. De gemeente zegt dat er veel gebruik van wordt gemaakt, maar dat er ook duidelijk overlast is door fout geparkeerde voertuigen.

Om dit tegen te gaan en de toegankelijkheid van de stad te waarborgen komen er nu dus vaste plekken in de stad. In eerste instantie alleen in de binnenstad, maar later in 2023 ook in delen van Kruiskamp en Soesterkwartier.