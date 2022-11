Burgemeester bezoekt drie Amersfoortse moskeeën na gruwelijke aanslag in Turkije

Bolsius heeft daarmee gehoor gegeven aan een oproep van Denk-fractieleider Tahsin Bulbul. "Onze burgemeester gaat hierin verder dan de geluiden die ik hoor in andere gemeenten. Dat hij persoonlijk langsgaat bij de mensen is in mijn ogen een nobele daad, die veel zal betekenen", zegt Bulbul. "De aanslag in Istanboel leeft heel erg bij Amersfoorters met een Turkse achtergrond. Dit is het gesprek van de dag in de Turkse moskeeën, theehuizen en bij mensen thuis. Veel mensen komen steeds veel in Istanboel."

Bolsius stond als Amersfoortse burgervader eerder stil bij aanslagen in het buitenland, zoals in 2019 vanwege de aanslag op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch en in 2015 na de aanslagen in Parijs. "Met elkaar zijn we in staat het geweld van een antwoord te voorzien", zo sprak hij in moskee El Fath in de Amersfoortse wijk Liendert, na de aanslag in Nieuw-Zeeland. "Dat is niet een antwoord met wapens, maar een antwoord dat wij als mens geven: met ons hart"