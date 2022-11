Brandje in gebouw aan Nieuwe Poort in Amersfoort

De brandweer is met spoed opgeroepen naar de Nieuwe Poort in Amersfoort. De melding kwam woensdagochtend rond 9.30 uur binnen. Er zou lichte rookontwikkeling zijn in een ruimte in een van de panden.

De brandweer heeft inmiddels de warmtebron gevonden en is nu bezig met sloopwerkzaamheden om er bij te komen. Zodra de brandweermannen bij de warmtebron kunnen, kan het blussen beginnen. Het is nog onduidelijk in welk pand of bedrijf aan de Nieuwe Poort nabij het Eemplein de rookontwikkeling plaatsvindt.

