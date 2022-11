Waarom de politiehelikopter Amersfoort Zuid gisteravond wakker hield.

De politie kwam in actie na een melding van een urgente vermissing. Een persoon met verward gedrag zou spoorloos zijn en daarom werd er flink opgeschaald. In de omgeving van Schuilenburg zochten meerdere eenheden naar de persoon.

Om de zoektocht tot een goed eindresultaat te brengen, werd ook de politiehelikopter ingeschakeld. Deze liet zich even na 22.00 uur zien en vloog een klein half uur boven het gebied.

Dit bleef niet onopgemerkt. Zo vroegen veel Amersfoorters op sociale-media zich af wat er aan de hand was. Na een lange zoektocht werd de persoon gevonden en overgedragen aan zorginstanties. "De persoon was gelukkig in goede gezondheid", laat politiewoordvoerder Wim Hoonhout desgevraagd weten.