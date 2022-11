Mogelijke poging inbraak leidt tot steekpartij, tiener raakt gewond

In eerste instantie leken de verwondingen ernstig en werd een traumahelikopter opgeroepen. Deze is uiteindelijk niet geland. De politie laat weten dat de zeventienjarige een lichte steekwond opliep. Of het verhaal over de inbraak klopt, konden zij niet bevestigen. "Het motief is een ruzie tussen beiden", aldus de woordvoerder.