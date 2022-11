Traumahelikopter opgeroepen voor gewond meisje in de Amersfoortse wijk Leusderkwartier

Een meisje is zondagmorgen in Amersfoort zo zwaargewond geraakt, dat een traumahelikopter is opgeroepen. Het incident gebeurde om 11.15 uur op de Zandbergenlaan.

Nadat de hulpdiensten werden gebeld voor een medische noodsituatie, gingen de ambulance en politie met spoed naar de Amersfoortse wijk Leusderkwartier. Ook werd een traumahelikopter besteld, maar werd -terwijl hij onderweg was- later afgemeld. Het meisje is met letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe zij gewond is geraakt, is onbekend. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

