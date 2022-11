De Drieringensteeg waaraan de synagoge is gelegen, werd afgezet met rood-wit lint om omstanders op afstand te houden. "Er staat een onbeheerde tas, waarvan we niet weten of die expres daar is achtergelaten. Daarom behandelen we het als een verdacht pakketje", aldus politiewoordvoerder Wim Hoonhout over actie.