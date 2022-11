Altijd al willen weten hoe een drugslab ruikt? In Barneveld kun je het volgende week ontdekken

Inwoners van gemeente Barneveld krijgen volgende week de mogelijkheid om te ontdekken hoe ze een drugslab kunnen herkennen. De labs worden steeds vaker aangetroffen, bijvoorbeeld in leegstaande loosden, industrieterrein of, zoals recentelijk in Nijkerk, op boerenerven.

Om meer te leren over het herkennen van drugslabs kunnen inwoners nu zelf, in een escaperoom, een drugslab ontdekken. Zo leren ze spelenderwijs over het maakproces en drugscriminaliteit. Deelnemen aan de escaperoom kan op maandag 14 november op bedrijventerrein Harselaar en op dinsdag 15 november in het centrum van Barneveld. Deelname is gratis. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

