De gemeenteraad nam donderdag tijdens de begrotingsbehandeling een motie aan van Johan Baks van BurgerBelangen. Baks is eigen voor afschaffing van de hondenbelasting, maar omdat dat politiek niet haalbaar is stelde hij voor de belasting te verlagen totdat de opbrengst ervan precies kostendekkend is. Er komt nu zo'n 195.000 euro binnen, terwijl er hooguit een ton wordt uitgeven.