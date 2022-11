Koninklijk bezoek in Amersfoort bij 75e verjaardag Oogfonds

Het benefietgala ter van het fonds vond plaats in theater Flint. Het Oogfonds zet zich in voor de inzameling van geld ten behoeve van onderzoek naar oogaandoeningen, en voorlichting over blind- en slechtziendheid. De stichting werd in 1948 opgericht als de Vereniging het Nederlandse Blinden- en slechtzienden Wezen.