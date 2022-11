Fietspad door Park Schothorst al dagen in duisternis gehuld: ‘Is al niet veilig en nu helemáál niet’

Pik- en pikdonker. Wie deze week na het vallen van de avond over de Hoolesteeg in Amersfoort fietst of wandelt, ziet werkelijk geen hand voor ogen. Oorzaak: de straatlantaars laten het al nacht na nacht afweten op het fietspad dat Park Schothorst doorsnijdt.

En dat is volgens Amersfoorters verre van wenselijk, getuige het aantal reacties op sociale media. Het pad staat te boek als onveilig en was de afgelopen jaren meermaals het decor van overvallen en aanrandingen. Zo moest twee jaar geleden een pizzabezorger zijn geld afstaan. Een paar jaar eerder werd een veertienjarige jongen veroordeeld voor het daar plegen van tien seksuele vergrijpen. 'Het pad is al niet zo veilig, en nu helemáál niet', schrijft een Amersfoortse dan ook op Twitter. Volgens Judith van 't Holt, woordvoerder van de gemeente Amersfoort, was een storing aan het elektriciteitsnet de oorzaak van de duisternis. "Vanochtend is die verstoring bij ons afgemeld", zegt ze donderdagmiddag. "Dat zou moeten betekenen dat het licht het vanavond gewoon weer doet." Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

