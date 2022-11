Ondanks fel protest krijgt Alta toch 124.000 euro subsidie voor opblaasbare tennishal in Amersfoort

In het Bergkwartier in Amersfoort is onder bewoners al járen veel weerstand tegen de komst van een binnenaccommodatie bij Alta. Dat zou volgens hen leiden tot overlast, slecht zijn voor flora en fauna en afbreuk doen aan het beschermde stadsgezicht De Berg. Ook de Amersfoortse politiek is in grote meerderheid niet gelukkig met het plan voor de opblaasbare tennishal, onder meer vanwege duurzaamheid.