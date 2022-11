Topstuk uit Paleis Soestdijk komt jarenlang in het militair museum in Soesterberg te hangen

Op het schilderij voert de jonge prins van Oranje, de latere Koning Willem II, Nederlandse troepen aan in gevecht met het leger van Napoleon bij het Belgische Quatre-Bras in 1815. Het schilderij heeft een afmeting van ruim 6 bij 4 meter.

Het schilderij bevat veel verwijzingen naar de collectie en personen die in het museum een plek hebben en is daarom interessant, meldt het museum. Het schilderij hing tot voor kort in Paleis Soestdijk. Het enorme schilderij wordt nu op zaal gerestaureerd, waarna het volgend jaar in volle glorie wordt gepresenteerd. Het schilderij is vanaf 15 november voor publiek te bezichtigen in het NMM.