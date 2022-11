Man die nepporno zou hebben gemaakt met Welmoed Sijtsma opgepakt

De journalist en presentatrice van Goedemorgen Nederland en Op1 maakte er voor omroep WNL een vierdelige docuserie van, Welmoed en de seksfakes, waarvan vanavond het laatste deel wordt uitgezonden. In de reeks belicht zij allerlei facetten van deepfake, en dan in het bijzonder de nepporno . "Mijn hoofd is op het lichaam van een pornoactrice gemonteerd. Ik had zo veel vragen dat zo het idee ontstond een serie te maken. Hoe groot is dit? Wat kan ertegen gedaan worden?"

Voor de serie sprak ze behalve familie, vrienden en experts ook andere BN'ers die opdoken in de nepvideo's. Ze deed aangifte bij de politie en spoorde met experts ook de maker op met wie ze (via chat) in gesprek ging. Dat is vanavond te zien.

Inmiddels komt ook de politiek in beweging. Zo heeft D66-Kamerlid Hanneke van der Werf schriftelijke Kamervragen gesteld en brengt Anne Kuik (CDA) het volgende week in bij het debat over de begroting van justitie en veiligheid. "Om de minister te vragen: wat zijn de mogelijkheden om hier iets aan te doen? Deepfake porno is walgelijk en heeft een verwoestende impact op de levens van - vaak jonge - vrouwen. De documentaire van Welmoed Sijtsma laat zien hoe groot en wijdverbreid deze seksuele misdaad is. Dat dit zo groot is, komt omdat mensen blijven kijken en delen. En zo deze perverse industrie in stand houden. Naast wetgeving hebben we ook de beste technische mensen nodig om makers, kijkers en verspreiders te stoppen. En we moeten als samenleving niet naïef zijn, plus naar onszelf kijken: stoppen met kijken en stoppen met normaal maken wat niet normaal is", aldus Kuik.