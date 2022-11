Fotograaf heeft niets te maken met ophangen hakenkruis: ‘Bedreigingen onacceptabel’

Zoals zo vaak, reed het Persbureau Heitink in de nacht van zaterdag 6 augustus op zondag 7 augustus naar een gemeld incident. Er zou brand zijn langs de A1 bij Stroe. De fotograaf is als eerst ter plaatse en treft naast een stapel brandende autobanden óók een vlag aan met daarop een hakenkruis.

De fotograaf krijgt ernstige bedreigingen binnen, zijn woonadres wordt op sociale media gedeeld en ook zijn 06-nummer verschijnt in diverse WhatsAppgroepen. Het vingerwijzen was ten onrechte, geeft de politie nu aan. "Uit onderzoek is gebleken dat de fotograaf niet betrokken is geweest en enkel verslag deed."