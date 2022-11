Go Sharing-scooters vertrekken begin volgende week uit straatbeeld, tegoed blijft geldig

De groene deelscooters van Go Sharing zullen vanaf begin volgende week geleidelijk uit Amersfoort, Soest en Leusden vertrekken. Dat laat het bedrijf weten op vragen van verschillende gebruikers.

Het nieuws kwam afgelopen donderdag, 3 november, volledig uit de lucht vallen. Go Sharing maakte bekend haar elektrische deelscooters te gaan weghalen uit de gemeenten Amersfoort, Soest, en Leusden. Daarmee kwam er een einde aan het vervoersexperiment, dat nooit helemaal van de grond kwam.

Maar wanneer de deelscooters dan zouden verdwijnen, was nog niet bekend. Veel gebruikers van de deelscooters liepen dan ook rond met vragen. Daar heeft Go Sharing nu antwoord op gegeven. Vanaf begin volgende week zal het bedrijf geleidelijk de groene scooters weg gaan halen uit het straatbeeld. Dit betekent dat er steeds minder voertuigen beschikbaar zullen zijn in Amersfoort, Leusden en Soest.

Een andere vraag die gebruikers veel bezighield was of hun tegoed dan nog wel geldig blijft. Ook daar heeft de aanbieder op gereageerd en gebruikers kunnen opgelucht adem halen: "Het tegoed wat nu op je account staat kun je nog gebruiken in je eigen gemeente tot de laatste voertuigen weg zijn. Na deze periode zal je tegoed beschikbaar blijven in andere steden", aldus Go Sharing.

Een terugkeer naar de gemeenten in de regio Amersfoort is trouwens niet uitgesloten. De aanbieder van de deelscooters meldt op haar website dat ze er naar streven om terug te keren.

"We gaan door met onze missie om deelmobiliteit een betrouwbaar en betaalbaar alternatief te maken voor het bezit van een eigen voertuig. Het gebruik van onze diensten in sommige steden is echter niet geweest waar we op hadden gehoopt, maar we zullen er alles aan doen om terug te keren naar de steden waaruit we nu vertrekken."