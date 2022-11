Amersfoort maakt miljoenen euro's vrij voor aanpak Noordewierweg

Inwoners van het Soesterkwartier in Amersfoort hebben er lang op moeten wachten, maar nu is het dan toch zover. De gemeenteraad reserveerde dinsdagavond unaniem 7,6 miljoen euro om de drukke en onveilige Noordewierweg opnieuw in te richten..

Ruim een jaar geleden ging de raad al akkoord met de aanpak van de weg, maar een groot deel van de financiering was toen nog niet geregeld. Dinsdag ging de gehele raad akkoord met een voorstel van onder meer de SP en GroenLinks waardoor er nu eindelijk budget is om aan de slag te gaan met de uitvoering. De bedoeling is dat de werkzaamheden voor de herinrichting in 2023 begonnen kunnen worden.

Nú is de Noordewierweg nog een racebaan waar snelheidsduivels regelmatig vele kilometers te hard rijden. Ook is de weg dwars door het Soesterkwartier erg versteend, wat niet bepaald ten goede komt van de leefbaarheid. De weg wordt straks veel veiliger, onder meer door verhoogde plateaus. De straat die nu is geasfalteerd, wordt straks beklinkerd. Ook wordt de omgeving van de weg veel groener gemaakt.

SP-fractieleider Hugo Kruyt is in zijn nopjes met de miljoenen euro's die zijn gereserveerd voor het plan. "Dit is iets wat we allemaal willen. Laten we aan de slag gaan en zorgen dat het afkomt.''