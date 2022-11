Tweede autobrand in korte tijd in Amersfoort: politie start buurtonderzoek

In Amersfoort is voor de tweede keer in korte tijd een auto in de brand gevlogen. Ditmaal was het raak aan de Hooglandseweg-Noord in Amersfoort.

Bij aankomst van de brandweer stond een deel van de motorkap en het motorcompartiment in brand. De brandweer wist het vuur snel te doven, maar kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. In juli werd de gemeente ook al geteisterd door een reeks autobranden. Daarna leek de rust wedergekeerd te zijn, maar vorige week dinsdag vloog aan De Ganskuijl een auto in de fik. Dit keer was het dus raak aan de Hooglandseweg-Noord. Vermoedelijk is de brand aangestoken. De politie start een buurtonderzoek op. Amersfoort Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort Blijf met meldingen op de hoogte

