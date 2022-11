Op het parkeerterrein van Food Court Amersfoort waar onder meer de McDonald's, KFC en Subway zitten, is vrijdagmiddag een bestuurder van een scooter ernstig gewond geraakt.

De scooterrijder reed vol tegen de zijkant van een auto aan en is inmiddels met spoed naar het Meander Medisch Centrum gebracht.

Een traumateam werd per helikopter ingevlogen naar het ongeval aan de Hogeweg in Amersfoort, maar staakte de tocht vanwege een ander incident. De scooterrijder is uiteindelijk door ambulancepersoneel behandeld. Daarna is hij met spoed naar het Meander Medisch Centrum gebracht.

De automobilist zag de scooterrijder over het hoofd.