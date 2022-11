Hardrijden kan vanaf deze maand vaker resulteren in een bon. Het Openbaar Ministerie zet vanaf 8 november namelijk vijftig nieuwe mobiele flitspalen - 'flexflitsers' - langs verschillende wegen in Nederland. Eén daarvan komt in Soest te staan.

Met de mobiele flitspaal kan er 24 uur per dag gecontroleerd worden op de maximumsnelheid. Dit zal gebeuren op locaties waar de overtredingscijfers, de risico's en het aantal ongevallen hoog is. De flexflitser kan ook geplaatst worden op plekken waar tijdelijk een aangepaste snelheid geldt, bijvoorbeeld omdat er werkzaamheden plaatsvinden.

Dat laatste zal waarschijnlijk minder vaak het geval zijn. Het OM is namelijk van plan om de flexfliters twee maanden op dezelfde plek te zetten. De flitser wordt daarna naar elders geplaatst en vervolgens weer op de oorspronkelijke plek teruggezet.

Met die aanpak hoopt het OM dat bestuurders geprikkeld worden om hun rijgedrag 'duurzaam aan te passen'. 'Hoe hoger de snelheid, hoe groter de kans op ongevallen en hoe groter de kans op een ernstige afloop bij ongevallen', schrijft het OM. Het terugdringen van te hard rijden is dan ook één van haar prioriteiten voor 2030.

In totaal zullen er vijftig flexflitsers door het land komen te staan. Twintig daarvan worden er dit jaar neergezet, de andere dertig volgen in 2023. Het OM gaat er één daarvan in de week van 21 november in Soest neerzetten. Over andere locaties in de omgeving is nog niks bekend.

Soest kampt al jaren met hardrijders en heeft al diverse flitspalen in haar gemeente staan. Zo'n 15 procent van de automobilisten zou er te hard rijden. Dat leidt op de langste weg, de Koningsweg, tot zo'n 1800 hardrijders per dag. Op deze weg vonden de afgelopen acht jaar 28 ongevallen plaats, waarvan acht met letsel en twee met dodelijke gevolgen.