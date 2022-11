De politie in Nijkerk heeft woensdagavond een groot gebied afgezet omdat er een iemand in het water zou liggen. Toen het na onderzoek van de recherche bleek te gaan om een sekspop, richtte de politie zich een dag later tot de persoon die pop heeft gedumpt: 'We hadden onze tijd graag anders besteed'.

De politie zette rond 18.30 uur het gebied af in de buurt van de Gildenstraat. De recherche en medewerkers van de forensische opsporingsdienst waren aanwezig. Toen na twee uur het 'lichaam' uit het water gehaald werd, bleek het te gaan om een sekspop. Het is nog onduidelijk wie de pop heeft gedumpt, maar de politie deelt wel alvast een boodschap voor diegene op Twitter: 'Weet wel wat je doet. Politie is hierdoor onnodig belast.'