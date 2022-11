Een gewapende man heeft kort voor sluitingstijd de Boni-supermarkt aan de Van Tuyllstraat in Hooglanderveen overvallen. Met een mes zou hij een meisje bij de kassa hebben bedreigd en is uiteindelijk met een hele kleine buit ervandoor gegaan.

In de winkel waren op het moment van de overval met name tieners aan het werk. Gewapend met een mes ging de overvaller op een caissière af, vertelt een medewerker van de supermarkt. Hij hield het steekwapen bij het rug van het meisje en riep 'geef me geld'.

Uiteindelijk heeft een andere medewerker de overvaller 20 euro toegeworpen, die vervolgens het hazenpad koos.

In 2017 was de Boni in Hooglanderveen ook al het doelwit van een overvaller. Vestigingen in Soest (2020) en op het Euterpeplein in Amersfoort (februari dit jaar) werden ook al eens overvallen.