Het veertienjarige meisje, dat sinds gisteren vermist werd nadat ze vanuit Leeuwarden een trein had gepakt, is woensdagmiddag in goede gezondheid aangetroffen in Amersfoort. Dat laat haar vader weten op Twitter.

In eerder Twitter-bericht liet hij nog weten dat zijn dochter, een Biltse, sinds gisteren vermist was. Zij zou dinsdag 1 november, omstreeks 12.00 uur vanuit Leeuwarden zijn vertrokken en voor het laatst zijn gezien om 22.00 uur in de Amersfoortse wijk Schuilenburg.

De politie Noord-Nederland kon daar woensdagochtend nog geen uitspraken over doen. "We kunnen wel bevestigen dat zij inderdaad sinds gisteren vermist is en de recherche doet daar ook onderzoek naar, maar we zijn nog een beeld aan het krijgen van waar ze voor het laatst gezien is."

Woensdagmiddag om 14.45 uur kwam het bericht van de vader dat het meisje in goede gezondheid is aangetroffen in Amersfoort. Hij bedankt iedereen voor het uitkijken naar haar en het veelvuldig delen van zijn bericht eerder deze dag.