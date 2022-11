Het monument voor de wereldvrede aan de Utrechtseweg in Amersoort, is voor de derde keer dit jaar beklad. De voorkant is volop besmeurd met zwarte verf. Daardoor is de tekst: 'Wereld Vrede door Federale Wereld Regering' bijna onleesbaar geworden.

In juli van dit jaar werd het monument, gemaakt door Henk van der Kraan, ook al beklad. Destijds was er rode en zwarte verf gebruikt om het monument te bekladden. De gemeente Amersfoort laat weten dat zij nog niet op de hoogte was van de bekladding, vandaar dat een reactie lang op zich liet wachten. "Wij laten het zo snel mogelijk reinigen en opnieuw schilderen. Verder kunnen we als gemeente weinig doen tegen dit soort vandalisme", aldus een woordvoerder van de gemeente. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort