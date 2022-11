Sophie Hijlkema, Rob Janssen en kersverse 3FM-dj Barend van Deelen zullen zich van 18 tot en met 24 december laten opsluiten in het Glazen Huis. Het drietal zal vanuit De Nieuwe Stad in Amersfoort zeven dagen lang, 24 uur per dag, live radio maken met maar één doel: zoveel mogelijk geld inzamelen voor Het Vergeten Kind.

Omdat er vorig kalenderjaar door de coronamaatregelen slechts beperkt bezoekers konden worden ontvangen, is Amersfoort voor het tweede jaar op rijaangewezen als locatie voor het evenement. Een keuze die Rob Janssen toejuicht: "We voelden ons toen enorme welkom, maar deze keer gaan we er hopelijk een nog veel groter feest van maken."

Waar 3FM vorig jaar ervoor koos vier dj's, Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen, in het Glazen Huis te stoppen, worden het er nu drie. "Terug naar de originele indeling van het Glazen Huis", laat de organisatie weten.

Sophie, Rob én Barend zijn straks vierentwintig uur per dag op elkaar aangewezen. Vooral voor laatstgenoemde een speciale happening, want het huis staat in zijn woonplaats. De kersverse aanwinst van 3FM: "Het Glazen Huis intrekken, is een droom die uitkomt. Ik voel me enorm vereerd en heb er vooral ook erg veel zin in."

"In 2020 mocht ik al een keer in lockdown voor 3FM Serious Request", spreekt Sophie Hijlkema opgewekt na de bekendmaking. "Dat was de mooiste radioweek van mijn leven. Ik kan niet wachten om dit jaar weer in actie te komen."

Traditiegetrouw

Traditiegetrouw voert 3FM in de week voor Kerst actie. Luisteraars kunnen voor geld een nummer aanvragen of een activiteit organiseren. Gezamenlijk zetten zij zich dit jaar in voor de 100.000 'vergeten kinderen' van ons land.

"Door hun onveilige thuissituatie voelen zij zich ongewenst, ongeliefd en eenzaam", laat de radiozender weten. "Daardoor lopen ze een verhoogd risico om op latere leeftijd op het criminele pad te geraken of werkloos te worden. Het team van Het Vergeten Kind haalt kinderen uit hun negatieve leefklimaat en overlaadt ze tijdens speciaal georganiseerde activiteiten met positieve aandacht waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen en veerkrachtiger worden."