De politie is dinsdag een massale zoektocht gestart naar een elfjarig meisje uit Soest. Zij sprak af met vriendinnen om naar haar hockeytraining te gaan, maar vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor. Wel is haar fiets teruggevonden.

De meiden zouden dinsdagmiddag om 16.15 uur bij een plek afspreken, om gezamenlijk naar MHC Soest te gaan. Toen de vriendinnen haar niet zagen, gingen ze naar haar huis. Daar dachten ze dat ze al naar hockey was, waarna de politie is ingeschakeld.

Deze startte een zoekactie, waarbij volgens naasten de fiets van het meisje is teruggevonden aan het Nassauplantsoen. "Dit kan ik nog niet bevestigen", laat een politiewoordvoerder weten, die een scenario van ontvoering momenteel niet wil uitsluiten. "We houden alle mogelijkheden open."

In een burgernet-oproep, die om 18.30 uur werd gedeeld, werd opgeroepen te helpen zoeken naar de elfjarige. Ze droeg op het moment van de vermissing hockeykleding van MHC Soest. Het meisje heeft verder een slank postuur, lang donkerblond haar en een grote bril. De burgernet werd om 23.00 uur afgesloten met het bericht dat het meisje nog niet terecht is.

Hockeyclub MHC Soest laat op Facebook ook van zich horen. Zo wordt de burgernet-oproep gedeeld en staat daarbij: 'Wij wachten verdere berichtgeving van de politie (ook met betrekking tot hulp bij het zoeken) af.'

Recherche onderzoek vermissing

De politie heeft om 23.18 uur in diverse buurtwhatsappgroepen in Soest een bericht gestuurd. "Het meisje wordt nog steeds vermist", deelt agent Paul Tekstra. "De recherche is met het onderzoek bezig. Zij onderzoeken alle informatie die er is. We begrijpen dat iedereen een bijdrage wil leveren om het meisje terug te vinden. Wij verzoeken om (nog) geen acties te starten. Dit zou het onderzoek kunnen belemmeren."

"Indien er getuigen zijn of iemand heeft camerabeelden, laat die zich dan melden bij de politie", sluit Tekstra het appberichtje af. "Ik hoop dat ik jullie snel meer informatie kan geven."