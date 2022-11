In de historische Kerkebuurt in Soest is dinsdagmiddag een auto gecrasht. Een jonge automobilist, die volgens een omstander de auto van zijn vader had geleend, verloor de macht over het stuur en kwam in een heg langs de weg tot stilstand. De vier inzittenden kwamen er zonder verwondingen vanaf.

Het ongeval vond plaats op de Kerkstraat/Peter van de Breemerweg in de Kerkebuurt in Soest. Volgens een getuige reed de jonge automobilist te ruim een bocht in, kon vervolgens nog maar net een lantaarnpaal ontwijken, maar gooide daardoor zijn stuur te ver naar links waardoor hij tot stilstand kwam in een heg. De vier inzittenden, allen jonge jongens, kwamen met de schrik vrij. De auto is inmiddels door een berger uit zijn benarde positie getakeld. Herberg De Drie Ringen De Kerkebuurt is een oud stukje Soest, dat is ontstaan in de late middeleeuwen rond de Oude Kerk van 1350, waarin koningin Emma, moeder van koningin Wilhelmina, een eigen ingang had. Ook bevinden zich in de buurt nog de voormalige Herberg De Drie Ringen en een dorpspomp. Dat de Kerkebuurt zo goed bewaard is gebleven, is onder andere te danken aan de Soester ondernemer A.C. van Ee. Hij kocht in de jaren zestig en 70 van de vorige eeuw veel panden op om ze vervolgens te restaureren.