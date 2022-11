In Leusden heeft een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een automobilist en een voetganger kwamen met elkaar in botsing, waarna de voetganger, een volwassen man, met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

Het ongeval gebeurde dinsdagmiddag aan de Hamersveldseweg. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. De voetganger bleek ernstige verwondingen te hebben. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is onbekend. De Hamersveldseweg is afgesloten voor onderzoek.