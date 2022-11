Voor de zoveelste keer is een auto in brand gevlogen in Amersfoort. Dit keer gebeurde het in de nacht van maandag op dinsdag aan De Ganskuijl. De politie gaat uit van brandstichting.

Eerder berichtte deze krant al over de reeks autobranden die Amersfoort teistert. De laatste maanden leek het even rustig, maar nu moest de Amersfoortse brandweer opnieuw uitrukken. Aan De Ganskuijl (Vermeerkwartier) bleek een voertuig aan de voorkant in de brand te staan. Opvallend was ook dat beide voorbanden waren ontploft. De politie gaat uit van brandstichting en is een buurtonderzoek gestart. Het voertuig zal later worden onderzocht op sporen.