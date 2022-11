Zo'n 900 huishoudens in Soest zaten dinsdagochtend kort zonder stroom. Oorzaak: een graafmachine had tijdens werkzaamheden een kabel van netbeheerder Stedin kapot getrokken. Inmiddels is de storing weer opgelost.

Het voorval deed zich net na 8.00 uur dinsdagochtend voor. Monteurs van Stedin kwamen daarop snel in actie voor onderzoek en herstel van de stroomvoorziening. Zij hebben de stroomvoorziening omgeleid, waardoor de bewoners weer gewoon stroom hadden. De kabel moeten worden gerepareerd.