De politie in Amersfoort is vrijdagavond diverse keren bijna van de weg gereden. Dit gebeurde nadat voertuigen de dienstauto's geen voorrang gaven, nadat ze alleen met blauwe verlichting reden in plaats van óók met de sirene.

De wijkagent van Vathorst deelt zijn verhaal op Instragram. Gesteund door een video waarop een politievoertuig met alleen de blauwe lampen aan te zien is, vertelt hij wat er vrijdagavond gebeurde. "Beste bewoners van Amersfoort", staat er te lezen. "Soms zijn wij genoodzaakt om alleen blauwe verlichting te voeren. Zonder geluid. Waarom? Bijvoorbeeld bij een heterdaad inbraak of iemand die zelfmoord wil plegen." Door de sirene -de harde tonen die je normaal gesproken hoort als de politie naar een spoedmelding rijdt- uit te laten, hoort niemand de politie aankomen. Dat is nodig bij het geval van een heterdaadje, of als iemand (psychische) problemen heeft. Om veilig voor het verkeer te kunnen rijden, worden wel vaak de zwaailichten aangezet. Volgens de officiële regels is voorrang geven aan een politieauto met alleen zwaailichten aan, niet verplicht. De agent in het voertuig mag echter wel gebruikmaken van zijn vrijstellingen, zoals door rood rijden, voorrang nemen (als dit kan) of bijvoorbeeld op de andere weghelft rijden. "Die lampen staan niet voor niets aan", vervolgt de agent zijn uitleg. "Waarom ik dit plaats? Omdat ik vandaag meerdere keren bijna voetgangers aanreed en/of door andere voertuigen van de weg gereden werd. Let dus alsjeblieft op."