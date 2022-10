Het Baarnse ziekenhuis, in 1972 gebouwd als ziekenhuis Maarschalksbos in het gelijknamige bos, wordt waarschijnlijk een woonzorgoord met extra zorgfuncties.

Dat is het meest waarschijnlijke toekomstbeeld dat oprijst uit een 'ontwerpnota van randvoorwaarden en uitgangspunten' van de gemeente Baarn, die donderdag is gepresenteerd. In overleg met Meander, omwonenden, ondernemers, zorgverleners, belangengroepen en marktpartijen zijn wensen en mogelijkheden voor het gebouw onderzocht.

Een klein deel moet overblijven voor een polikliniek van Medisch Centrum Meander in Amersfoort. Momenteel is een deel ook een poli van Amersfoort. Verder zitten er momenteel een huisartsenpraktijk, een tandartsenpraktijk, een zorgpension, een logopediepraktijk en een praktijk voor jeugdtherapie in het gebouw. Die hebben een kortlopend huurcontract.

Het gaat voornamelijk om een nieuwe functie voor het ziekenhuis uit 1972, maar ook om de in 1994 gerealiseerde aanbouw. In de plaats van het gesloopte zusterhuis in 2008, of elders op het terrein, zou er ook gebouwd kunnen worden. Maar daar zijn nogal wat partijen tegen. Het terrein van het zusterhuis is nu een parkeerterrein.

Uiteindelijk beslist de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2023. Inwoners kunnen tot 24 november hun mening geven. In 2025 eindigt de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en Meander Medisch Centrum.

Wethouder Mark Eijbaard (PvdA) moet ook overleg plegen met negen erfgenamen van Johanna van IJsendijk, die het terrein in 1920 schonk aan de gemeente, met de restrictie dat er niet gebouwd mag worden. "Twee van hen wonen in Nederland, zeven in Zuid-Afrika", vertelt hij.