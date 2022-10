Bij een inval door de douane, politie, Belastingdienst en de gemeente Soest in een pand aan de Centurionbaan in Soesterberg zijn ruim twee weken geleden drugs aangetroffen. Burgemeester Metz besloot daarom het pand zes maanden te sluiten.

De gemeente maakte vrijdag bekend wat de reden was van de sluiting van het pand. De inval vond al op 11 oktober plaats. Een aanwezige persfotograaf zag destijds al dat er tassen in beslag werden genomen met daarin weegschalen en andere apparatuur, die doorgaans wordt gebruikt voor drugshandel. Ook werd een bestelbus in beslag genomen. De politie wilde destijds niet bevestigen dat er inderdaad drugs waren aangetroffen.

De loods blijft een half jaar dicht om de bekendheid van het pand binnen het criminele circuit te doorbreken. Daarna kan het weer in gebruik worden genomen als berging.

Spullen in beslag genomen

Vorig jaar juli werden in een ander pand aan de Centurionbaan ook drugs aangetroffen. Dat is toen ook voor een half jaar gesloten. De Centurionbaan ligt op het bedrijventerrein Richelleweg pal naast de snelweg A28. In september hielden overheidsdiensten een zogeheten ondermijningsactie op de Centurionbaan, waarbij diverse spullen in beslag werden genomen.