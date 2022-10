Het is dat een omstander ingreep, anders had een man een geweldsuitbarsting mogelijk niet overleefd. In de Amersfoortse wijk Nieuwland werd het slachtoffer op 22 oktober van zijn scooter geslagen, waarna twee personen insloegen op zijn hoofd en lichaam.

Als het slachtoffer zaterdagnacht rond 0.50 uur op zijn scooter de Patriciërslaan inrijdt, krijgt hij om onduidelijke redenen plotseling door twee jongens, die ook op een scooter rijden, een harde vuistslag. Terwijl de man weerloos op de grond valt en blijft liggen, krijgt hij meerdere klappen en trappen. Hierbij loopt de machteloze man verschillende botbreuken in zijn gezicht op, blijkt hij een hersenschudding te hebben en is er een tand uit zijn mond geslagen. Het is aan een omstander te danken dat de geweldsuitbarsting zaterdagnacht stopte, waarna de twee daders richting de Poortersdreef wegreden. "Als een omstander niet had ingegrepen, hadden de gevolgen voor het slachtoffer nog veel ernstiger kunnen zijn", laat de politie weten. De twee daders zaten op vermoedelijk een donkerkleurige Vespa met voorop een windscherm. Beide opzittenden waren rond de achttien jaar en hadden een lichte huidskleur. De één droeg een zwarte jas en had kort blond haar. De ander had zwart half lang haar en droeg een donkerkleurige jas.